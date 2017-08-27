Українці випускають анімаційний фільм «Мавка», що має на меті розповісти про українські традиції і легенди через сучасну анімацію. Фільм створений на основі драми Лесі Українки «Лісова пісня». Творці анімації кажуть, що створили мультфільм, використовуючи елементи, що хвилюють українців на рівні ДНК. «Мавку» вже презентували на міжнародних ринках. Попри скромний бюджет український анімаційний фільм може скласти конкуренцію лідерам ринку в світі – «Рапунцель», «Русалонька», «Холодне серце». Чи вдасться українській «Мавці» здобути таку популярність? Відповідь на це запитання дізнаємось вже у 2019 році. Після того, як фільм вийде у прокат.