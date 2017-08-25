На економічний форум у Києві зібралися представники української діаспори понад 30 країн. Світовому конгресу українців виповнюється 50 років. Чи не вперше його представники збираються у такому складі в Україні. Основна мета – боротьба із російською пропагандою та напрацювання механізмів співпраці з владою тих країн, де проживають представники української діаспори. На форумі виступили представники української влади, посол США в Україні, а також представники міжнародних організацій і діаспор з різних країн.