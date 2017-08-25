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25 Серпень 2017, Київ 22:34
Відео

За останні 3 роки вдалося зробити більше, ніж раніше – посол США в Україні (відео)

За останні 3 роки вдалося зробити більше, ніж раніше – посол США в Україні (відео)
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На економічний форум у Києві зібралися представники української діаспори понад 30 країн. Світовому конгресу українців виповнюється 50 років. Чи не вперше його представники збираються у такому складі в Україні. Основна мета – боротьба із російською пропагандою та напрацювання механізмів співпраці з владою тих країн, де проживають представники української діаспори. На форумі виступили представники української влади, посол США в Україні, а також представники міжнародних організацій і діаспор з різних країн.

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