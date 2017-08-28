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28 Серпень 2017, Київ 19:44
Відео

Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс вирушив у велопробіг Донеччиною (відео)

Екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс вирушив у велопробіг Донеччиною (відео)
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Колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який є завзятим велосипедистом, 28 серпня у складі колони міжнародного велопробігу вирушив у подорож по Донецькій області. Велопробіг пройде на знак підтвердження дружніх відносин і солідарності з Україною. Учасники стартували з центральної площі Маріуполя. Майже тиждень 10 литовських спортсменів і близько 20 велолюбителів з числа місцевих жителів проїдуть маршрутом Маріуполь – Урзуф – Бердянськ – Пологи – Гуляйполе – Межова – Покровськ – Краматорськ. Учасники подолають майже 500 кілометрів. Протягом всього маршруту велосипедистів супроводжуватимуть правоохоронці та працівники медичної допомоги. У Краматорськ вони мають приїхати 1 вересня.

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