Колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який є завзятим велосипедистом, 28 серпня у складі колони міжнародного велопробігу вирушив у подорож по Донецькій області. Велопробіг пройде на знак підтвердження дружніх відносин і солідарності з Україною. Учасники стартували з центральної площі Маріуполя. Майже тиждень 10 литовських спортсменів і близько 20 велолюбителів з числа місцевих жителів проїдуть маршрутом Маріуполь – Урзуф – Бердянськ – Пологи – Гуляйполе – Межова – Покровськ – Краматорськ. Учасники подолають майже 500 кілометрів. Протягом всього маршруту велосипедистів супроводжуватимуть правоохоронці та працівники медичної допомоги. У Краматорськ вони мають приїхати 1 вересня.