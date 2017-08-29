Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
29 Серпень 2017, Київ 19:48
Відео

Куди поділися донбаські чемпіони? Під якими прапорами змагаються? (відео)

Куди поділися донбаські чемпіони? Під якими прапорами змагаються? (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:05:56
0:00:00 /0:05:56
ЗАВАНТАЖИТИ

Через бойові дії та окупацію російсько-гібридними силами частини Донбасу багато донецьких і луганських спортсменів вимушено покинули рідні міста і тренувальні бази. Перебралися на підконтрольну територію. Але так вчинили не всі. Хтось емігрував з країни. А хтось вирішив виступати на змаганнях під прапорами угруповань «ДНР»/«ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Що чекає невизнаних чемпіонів? Як лідери бойовиків використовують спортсменів у своїх цілях? І чи є взагалі спортивне життя в окупації? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG