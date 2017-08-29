Через бойові дії та окупацію російсько-гібридними силами частини Донбасу багато донецьких і луганських спортсменів вимушено покинули рідні міста і тренувальні бази. Перебралися на підконтрольну територію. Але так вчинили не всі. Хтось емігрував з країни. А хтось вирішив виступати на змаганнях під прапорами угруповань «ДНР»/«ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Що чекає невизнаних чемпіонів? Як лідери бойовиків використовують спортсменів у своїх цілях? І чи є взагалі спортивне життя в окупації? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)