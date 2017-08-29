У Києві, на Михайлівській площі, кілька сотень людей, здебільшого ветерани українсько-російської війни, зібралися, аби вшанувати пам’ять бійців, що загинули в Іловайському котлі влітку 2014 року на Донеччині. Уже третій рік поспіль двоє добровольців другої штурмової роти батальйону «Донбас» Богдан Кириченко та Олександр Ванек, які також виходили через так званий «зелений коридор», приходять на поминальні заходи. Радіо Свобода дізнавалося у бійців, які ж у них сьогодні, три роки по тих подіях, погляди й спогади.