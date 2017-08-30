Нестора Шуфрича молодшого віддали на поруки батькові – народному депутату. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд міста Києва для Нестора Несторовича, який нещодавно збив людину на пішохідному переході, перебуваючи за кермом. За життя чоловіка, постраждалого у ДТП, зараз борються лікарі. Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті водія, що суд не задовільнив. Батько-Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина щодо виконання ним всіх обов’язків перед слідством.