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30 Серпень 2017, Київ 21:24
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Нестор Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина (відео)

Нестор Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина (відео)
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Нестора Шуфрича молодшого віддали на поруки батькові – народному депутату. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд міста Києва для Нестора Несторовича, який нещодавно збив людину на пішохідному переході, перебуваючи за кермом. За життя чоловіка, постраждалого у ДТП, зараз борються лікарі. Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті водія, що суд не задовільнив. Батько-Шуфрич обіцяє суворий контроль для сина щодо виконання ним всіх обов’язків перед слідством.

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