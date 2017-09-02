Життя багатьох людей на Кримському півострові радикально змінилося за останні три роки. Прибутковий бізнес отримав нових власників, наближених до російського керівництва Криму. Накинули оком нові хазяї і на кримську землю. А для того щоб не заважали кримчани, в хід пішли бульдозери. Як це сталося на Ай-Петрі. У Севастополі чиновники взагалі хочуть забрати у приватних власників майже 4 тисячі земельних ділянок. Чи зможуть кримчани відстояти своє майно, коли над півостровом майорить російський триколор – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».