Представники громадських організацій за підтримки одеситів демонтували паркан й прибудову до так званого «Будинку-стіни», що у Воронцовському провулку. Цей будинок в історичному центрі Одеси є туристичною візитівкою, популярною кінематографічною локацією. Акція-протест «проти паплюження історичної спадщини» почалася із збору підписів до міської влади – свої підписи під зверненням залишили понад 600 містян. Після сутичок з поліцією активісти прорвалися через кордон правоохоронців, демонтували паркан-огорожу, два з трьох поверхів нової споруди тощо. Одного з учасників шпиталізували — через падіння шматка цегли він зазнав поранення.