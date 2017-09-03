Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
03 Вересень 2017, Київ 18:37
Відео

Активісти прорвали кордон силовиків і знесли прибудову до «Будинку-стіни» в Одесі (відео)

Активісти прорвали кордон силовиків і знесли прибудову до «Будинку-стіни» в Одесі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:03:25
0:00:00 /0:03:25
ЗАВАНТАЖИТИ

Представники громадських організацій за підтримки одеситів демонтували паркан й прибудову до так званого «Будинку-стіни», що у Воронцовському провулку. Цей будинок в історичному центрі Одеси є туристичною візитівкою, популярною кінематографічною локацією. Акція-протест «проти паплюження історичної спадщини» почалася із збору підписів до міської влади – свої підписи під зверненням залишили понад 600 містян. Після сутичок з поліцією активісти прорвалися через кордон правоохоронців, демонтували паркан-огорожу, два з трьох поверхів нової споруди тощо. Одного з учасників шпиталізували — через падіння шматка цегли він зазнав поранення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG