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04 Вересень 2017, Київ 23:09
Відео

У Києві відбулася акція «Щастя не в'яне» (відео)

У Києві відбулася акція «Щастя не в'яне» (відео)
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Активісти соціального проекту «Квіткове щастя» звернулися до столичних шкіл з проханням передати «зайві» квіти на благочинність. Із 150 шкіл на заклик відгукнулися лише 29. Всі зібрані квіти пройшли флористичну обробку та переформувалися в нові букети, після чого волонтери їх відвезли у військовий шпиталь та клінічну лікарню імені Павлова, щоб подарувати хворим та персоналу. Соціальний проект «Квіткове щастя» вже підтримали співачка Джамала, співаки Павло Зібров та Віталій Козловський, а також флористична компанія «Квітляндія» та офіційний дилер «Рено» «Автокрай-Україна».

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