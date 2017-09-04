Активісти соціального проекту «Квіткове щастя» звернулися до столичних шкіл з проханням передати «зайві» квіти на благочинність. Із 150 шкіл на заклик відгукнулися лише 29. Всі зібрані квіти пройшли флористичну обробку та переформувалися в нові букети, після чого волонтери їх відвезли у військовий шпиталь та клінічну лікарню імені Павлова, щоб подарувати хворим та персоналу. Соціальний проект «Квіткове щастя» вже підтримали співачка Джамала, співаки Павло Зібров та Віталій Козловський, а також флористична компанія «Квітляндія» та офіційний дилер «Рено» «Автокрай-Україна».