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05 Вересень 2017, Київ 12:35
Відео

Парубій відкрив нову сесію Верховної Ради (відео)

Парубій відкрив нову сесію Верховної Ради (відео)
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій 5 вересня відкрив сьому за рахунком сесію парламенту. На засіданні, крім депутатів восьмого скликання, присутні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабміну. Також у сесійній залі присутні керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких парламент обирає, призначає чи надає згоду на призначення на посаду, а також представники дипломатичних представництв іноземних держав. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступив перед депутатами. До них звернувся також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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