Їх бояться Захарченко і Плотницький. Вони воюють не за ідею «русского мира», а за гроші. «Вагнер», «МАР», «Єноти», «Слов'янський корпус» – ось лише невеликий перелік так званих приватних військових компаній з Росії, які відзначилися на Донбасі. Завдання цих підрозділів – відпрацювання нових військових технологій і іноді – зачистка бойовиків, які вийшли з-під контролю. Але навіть такі найманці потрапляють в луганські і донецькі в'язниці! Ще одна важлива глава гібридної війни – в розслідуванні «Донбас.Реалій».