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05 Вересень 2017, Київ 20:10
Відео

Приватні армії тримають у страху Донбас (відео)

Приватні армії тримають у страху Донбас (відео)
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0:04:36
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Їх бояться Захарченко і Плотницький. Вони воюють не за ідею «русского мира», а за гроші. «Вагнер», «МАР», «Єноти», «Слов'янський корпус» – ось лише невеликий перелік так званих приватних військових компаній з Росії, які відзначилися на Донбасі. Завдання цих підрозділів – відпрацювання нових військових технологій і іноді – зачистка бойовиків, які вийшли з-під контролю. Але навіть такі найманці потрапляють в луганські і донецькі в'язниці! Ще одна важлива глава гібридної війни – в розслідуванні «Донбас.Реалій».

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