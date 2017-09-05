До 7 вересня з дружнім візитом в Одесі перебуватиме есмінець ВМС Італії Luigi Durand de la Penne. Корабель названий на честь італійського бойового пловця часів Другої світової війни. Есмінець, який вважається «діамантом італійського флоту», сучасний і бойовий, його обладнано ракетними, артилерійськими установками, протиповітряним захистом, утім, в цьому поході він є місцем для практики курсантів Військово-морської академії з Ліворно. Є серед курсантів й українець, який зараз навчається в Італії. Після Одеси есмінець вирушить до Варни (Болгарія), а потім до Туреччини.