На військовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині стартував конкурс на кращий танковий взвод Збройних сил України. За винагороду в розмірі 200 тисяч гривень борються солдати трьох підрозділів ЗСУ: танкові батальйони 14-ї окремої механізованої бригади, 36-ї бригади морської піхоти та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Цього року номінації: оборонний бій, наступальний бій, водіння, професійна та спортивна підготовки. Управління бойової підготовки ЗСУ зазначає, що рівень українських танкістів зріс, порівняно з минулим роком, і має прогресивну динаміку.