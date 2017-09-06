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06 Вересень 2017, Київ 21:44
Відео

Конкурс на кращого танкіста ЗСУ: 200 тисяч гривень за кращий танковий взвод (відео)

Конкурс на кращого танкіста ЗСУ: 200 тисяч гривень за кращий танковий взвод (відео)
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На військовому полігоні поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині стартував конкурс на кращий танковий взвод Збройних сил України. За винагороду в розмірі 200 тисяч гривень борються солдати трьох підрозділів ЗСУ: танкові батальйони 14-ї окремої механізованої бригади, 36-ї бригади морської піхоти та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Цього року номінації: оборонний бій, наступальний бій, водіння, професійна та спортивна підготовки. Управління бойової підготовки ЗСУ зазначає, що рівень українських танкістів зріс, порівняно з минулим роком, і має прогресивну динаміку.

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