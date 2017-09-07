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07 Вересень 2017, Київ 17:18
Відео

Близько 10 людей загинули внаслідок урагану «Ірма» (відео)

Близько 10 людей загинули внаслідок урагану «Ірма» (відео)
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Ураган рекордної сили «Ірма», що напередодні досягнув кількох островів у Карибському морі, спричинив там руйнування і призвів до загибелі щонайменше десяти людей. Прем’єр-міністр острівної країни Антигуа і Барбуда Гастон Браун повідомив, що острів Барбуда «зруйнований», а майже половина його приблизно 1400 жителів залишилися без домівок. Синоптики надали «Ірмі» п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину. Це один із найпотужніших ураганів, зареєстрованих досі в регіоні Атлантики. (Відео Reuters)

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