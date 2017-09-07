Ураган рекордної сили «Ірма», що напередодні досягнув кількох островів у Карибському морі, спричинив там руйнування і призвів до загибелі щонайменше десяти людей. Прем’єр-міністр острівної країни Антигуа і Барбуда Гастон Браун повідомив, що острів Барбуда «зруйнований», а майже половина його приблизно 1400 жителів залишилися без домівок. Синоптики надали «Ірмі» п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину. Це один із найпотужніших ураганів, зареєстрованих досі в регіоні Атлантики. (Відео Reuters)