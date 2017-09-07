6 вересня в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух по вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро «Арсенальна». Вони вимагали легалізації нерозмитнених автомобілів. Як повідомляє прес-служба поліції, під час акції автомобілістів група невідомих принесла шини і намагалася підпалити їх, правоохоронці припинили правопорушення. За даними відомства, одного чоловіка доставили до територіального управління поліції, щоб з’ясувати мотиви і обставини інциденту. Активісти, зі свого боку, заявляють про кількох затриманих. Державна фіскальна служба повідомила 6 вересня, що в Україні незаконно перебуває 63 тисячі 900 автомобілів на іноземних номерах. Порівняно з показниками серпня (52,2 тисячі), кількість таких машин зросла майже на 12 тисяч.