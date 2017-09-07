Кілька днів тому пункт пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні обгородили спіральним ріжучим дротом, що тягнеться ліворуч і праворуч від брами в’їзду. 10 вересня лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України через «Краковець». Прихильники Саакашвілі анонсують мирну громадську акцію, обіцяють розкласти наметовий табір неподалік від пункту пропуску. Прикордонники відмовляються коментувати ситуацію, чому обгороджений пункт пропуску. Неофіційно відомо: щоб унеможливити прорив активістів на кордон. Також перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку, це пов’язано, за інформацією Держприкордонної служби, з посиленням заходів безпеки на всіх ділянках українського кордону через проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Радіо Свобода поцікавилось у жителів прикордонних районів Львівщини, чи вони приїдуть зустрічати 10 вересня Міхеїла Саакашвілі.