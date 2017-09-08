Захоплені береги Одеси («Схеми» | Випуск № 141)

Після анексії Криму Росією популярність одеських пляжів суттєво зросла. Але міські пляжі Одеси давно в оренді у ділків, які беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це мало б бути, а й просто за прохід до моря. Валерія Єгошина поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Першого».