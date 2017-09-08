Радіо Свобода поцікавилося думками одеситів, що вони думають про щодо припинення українського громадянства екс-президента Грузії та екс-очільника Одеської облдержадміністрації, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та його спроби повернутися до України. Противники колишнього президента Грузії та голови Одеської обласної державної адміністрації впевнені, що влада все робить правильно. Прихильники ж Саакашвілі кажуть: припинення громадянства незаконне і має виключно політичні мотиви.