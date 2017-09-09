На будівлі Кабінету міністрів України продемонстрували світлову відео-проекцію людей, які стали жертвами воєнних злочинів під час бойових дій на сході України. Вони звернуться до уряду та парламенту із проханням надати національним органам розслідування належний правовий інструментарій для розслідування міжнародних злочинів. Відео-проекцію підготувала команда французьких кінематографістів Zero Impuniti, які борються з безкарністю під час збройних конфліктів у різних куточках планети.