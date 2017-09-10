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10 Вересень 2017, Київ 16:09
Відео

Потяг, в якому їде Саакашвілі, затримали (відео)

Потяг, в якому їде Саакашвілі, затримали (відео)
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Потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, не вирушив у визначений розкладом час, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом) і продовжує стояти на станції. У потязі повідомили, що він не вирушить, доки його не залишить особа, яка, за повідомленням Національної поліції України, не має права на перетин кордону до України. (Відео Associated Press)

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