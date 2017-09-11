Під стінами головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області відбувається акція протесту, організована учасниками бойових дій на сході України. Вхід до будівлі учасники мітингу заблокували шинами, вони вимагають звільнення керівництва місцевого управління Держгеокадастру, яке, на їхню думку, саботує видачу землі в регіоні учасникам АТО. Керівництво обласного управління Держгеокадастру заявляє, що не розуміє, чим викликана акція протесту, адже більшість поданих з 2014 року заяв учасників АТО на отримання землі в регіоні задоволені відомством.