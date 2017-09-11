Через повінь у Тоскані в Італії загинули не менш ніж шість людей (відео)

Шість людей загинули і ще троє вважаються зниклими безвісти в місті Ліворно в італійському регіоні Тоскані. Сильна злива в ніч на понеділок спричинила повені, повідомив на своєму сайті італійський щоденник Corriere della Sera. Уночі за час від 2-ї до 4-ї години в місті випало понад 250 міліметрів опадів. Через це, як повідомлено на міському сайті Ліворно, вийшли з берегів кілька річок, що спричинило загибель людей.За даними місцевих засобів інформації, в багатьох місцях міста і його околиць немає електрики і не працює водогін. (Відео Reuters)