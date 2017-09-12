За фактом подій на прикордонному пункті пропуску «Шегині» з участю екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі затримані п’ятеро людей. Про це під час брифінгу повідомив речник МВС Артем Шевченко. Він також додав, що кільком народним депутатам направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій. За словами Артема Шевченка, Міхеїл Саакашвілі перебуває на території України незаконно, проте, зазначив він, затримання – це процесуальна дія, яка передбачається у певних випадках. «За повідомленнями Держприкордонслужби, вона не збиралася і не мала достатніх підстав для затримання, і йому був вручений адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення», – сказав Шевченко.