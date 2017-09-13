Громадські активісти, одягнувшись в суддівські мантії та маски «нечисті», пройшли ходою від Адміністрації президента до Верховного суду України. Таким чином вони символізують тих 30 кандидатів, які, попри негативні висновки Громадської ради доброчесності, стали переможцями конкурсу у відборі до Верховного суду. Активісти стверджують, що приводом для цієї акції стала заява президента Петра Порошенка, який 7 вересня у Верховній Раді назвав безпрецедентним конкурс із формування нового Верховного суду.