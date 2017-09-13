Книгомани у ці вересневі дні заполонили центральну частину Львова. Тут розпочався 24-й Форум видавців. А це презентації, зустрічі з письменниками, дискусії. 890 літературних, мистецьких, освітніх, соціальних заходів заплановані на п’ять днів у різних місцях. Помітно багато представлено перекладної літератури з англійської, німецької, французької, польської мов. Середня ціна книжки українського видавця від 100 до 150 гривень. У Форумі беруть участь близько 170 видавництв. Британські письменники Філіп Сендс і Генрі Марш, польська письменниця Ганна Кралль, канадський автор Пітер Вотсон почесні гості цьогорічного Форуму.