Українська делегація взяла участь у відзначенні Міжнародного дня захисту тварин у світі, яке проходило у місті Невшатель (Швейцарія). У заході взяли участь відомі співаки, журналісти та політики Швейцарії. Україну представляли: Тамара Тарнавська, президент «Товариства захисту тварин SOS»; Андрій Фіщук, директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА; Олексій Новіков, депутат міськpaди. На стендах були розміщені фотографії собак та котів із «Притулку для тварин SOS», що розташований у Києві. Усі охочі могли зробити пожертви на утримання цих тварин. Під час заходу Люк Бартасат із Женеви продемонстрував тату на нозі – великого кота. Андрій Фіщук зазначив, що подібні заходи потрібно проводити і в Києві. 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин.