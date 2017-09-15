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15 Вересень 2017, Київ 18:01
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Чартер на трьох («Схеми» | Випуск №142)

Чартер на трьох («Схеми» | Випуск №142)
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0:30:34
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Журналісти Михайло Ткач та Максим Савчук зафіксували, як мер Києва Кличко прилетів із Неаполя з власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово і часто з порушеннями забудовують Київ, і спробували з’ясувати, що він робив у їхній компанії та чи не потрапив під вплив? А Сергій Андрушко та Максим Савчук дізналися, хто заплатив за оренду держрезиденції «Залісся» для закритої зустрічі з президентом Порошенком, і що на цій вечірці робив генпрокурор Луценко. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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