Чартер на трьох («Схеми» | Випуск №142)

Журналісти Михайло Ткач та Максим Савчук зафіксували, як мер Києва Кличко прилетів із Неаполя з власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово і часто з порушеннями забудовують Київ, і спробували з’ясувати, що він робив у їхній компанії та чи не потрапив під вплив? А Сергій Андрушко та Максим Савчук дізналися, хто заплатив за оренду держрезиденції «Залісся» для закритої зустрічі з президентом Порошенком, і що на цій вечірці робив генпрокурор Луценко. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».