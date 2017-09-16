Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман стверджує, що демонополізація енергетичного сектору в Україні триває, хоча і погоджується, що цей процес варто пришвидшити. Він також заявив, що не має значення, чи буде створено Антикорупційний суд або палату, головне, щоб цей орган був незалежним і створився швидко. Про це він говорив, відповідаючи на запитання в рамках 14-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві у суботу, 16 вересня. Відповідаючи на питання щодо ситуації з лідером «Руху нових сил», екс-головою Одеської ОДА, а нині позбавленим українського громадянства Міхеїлом Саакашвілі, прем'єр зазначив, що це не є питанням уряду і додав: «Я не знаю, що робити в у таких випадках. Я знаюся на реформах. Нехай вирішує українське суспільство».