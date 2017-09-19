На майдані Незалежності в Києві розпочався мітинг працівників медичної сфери. Серед основних вимог учасників акції: збільшення фінансування галузі, підвищення заробітної плати медичних працівників і престижу медичної професії, погашення заборгованості із заробітної плати, проведення реформи. Учасники акції пройшли ходою з майдану Незалежності до урядового кварталу. Біля Верховної Ради перебувають понад 100 медиків.Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я України 19 вересня заявили, що уряд погасить заборгованість перед працівниками медичної галузі до кінця року. За даними МОЗ, станом на 13 вересня 2017 року заборгованість перед медиками становить 81,7 мільйона гривень.