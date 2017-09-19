Російське інтернет-видання 66.ru із посиланням на неназване джерело повідомило, що під час навчань «Захід-2017» у результаті ракетного удару з вертольота Ка-52 постраждали дві людини, і опублікувало відеозапис ймовірного інциденту. За даними видання, причиною ракетного удару міг стати збій у роботі обладнання вертольота. Про це також повідомляло російське видання «Фонтанка». За даними цих ЗМІ, обстріл, імовірно, стався на полігоні «Лужский» 18 вересня чи попередніми днями. Міністерство оборони Росії заперечує повідомлення, що з’явилися у ЗМІ і соціальних мережах, про ракетний удар по глядачах під час військових навчань «Захід-2017». У міністерстві визнали, що такий інцидент із випадковим обстрілом стався, не уточнюючи, де і коли, і запевнили, що люди не потерпіли. Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів. (Відео Відео Fontanka.ru, 66.Ru via Reuters)