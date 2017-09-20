В Одесі на Думській площі протест проти корупції міської влади переріс у бійку між активістами і силовиками. Під час протистояння обидві сторони застосували сльозогінний газ. Правоохоронці заявляють про кілька десятків постраждалих поліцейських та бійців Національної гвардії при тому, що силовиків, яких залучили до охорони будівлі мерії, було чи не вдвічі більше, ніж активних учасників протесту. З боку активістів одного хлопця шпиталізували, ще кілька постраждали, але до лікарів вони не звертались.