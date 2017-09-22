Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
22 Вересень 2017, Київ 18:22
Відео

Президент Радіо Свобода засудив вирок кримському журналісту Миколі Семені (відео)

Президент Радіо Свобода засудив вирок кримському журналісту Миколі Семені (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:49
0:00:00 /0:00:49
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РСЕ/РС) Том Кент засудив вирок кримському журналісту Миколі Семені і назвав вирок «спробою змусити замовкнути незалежні голоси в Криму». 22 вересня суд в окупованому Росією Криму визнав журналіста Радіо Свобода Семену винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив його до двох з половиною років позбавлення волі умовно. Звинувачення ґрунтується на одній зі статей, написаних Семеною для сайту РСЕ/РС Крим.Реалії в 2015 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG