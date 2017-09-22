Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РСЕ/РС) Том Кент засудив вирок кримському журналісту Миколі Семені і назвав вирок «спробою змусити замовкнути незалежні голоси в Криму». 22 вересня суд в окупованому Росією Криму визнав журналіста Радіо Свобода Семену винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив його до двох з половиною років позбавлення волі умовно. Звинувачення ґрунтується на одній зі статей, написаних Семеною для сайту РСЕ/РС Крим.Реалії в 2015 році.