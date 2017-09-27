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27 Вересень 2017, Київ 21:49
Відео

«Дуже страшно! Щоб ніколи такого нікому не було» – жителька Калинівки (відео)

«Дуже страшно! Щоб ніколи такого нікому не було» – жителька Калинівки (відео)
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Внаслідок вибухів снарядів на одній із військових частин у Вінницькій області, із Калинівки та прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів. Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки становить майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших. Кореспондент Радіо Свобода одним із перших говорив із місцевими жителями про те, що сталося.

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