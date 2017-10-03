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03 Жовтень 2017, Київ 17:40
Відео

Які артилерійські снаряди в Україні в дефіциті? (відео)

Які артилерійські снаряди в Україні в дефіциті? (відео)
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0:06:23
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Майже 20 тисяч тонн боєприпасів втратила українська армія після вибухів на складах в районі Вінниці. Снаряди, які вибухали один за одним, в Україні не виробляють. Радянські запаси, звичайно, величезні, але і вони рано чи пізно закінчуються або стають непридатними, зазначають фахівці. «Донбас.Реалії» з'ясовували – на чому українським артилеристам вже доводиться економити. І чому військові об'єкти в Україні досі охороняють за радянськими стандартами. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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