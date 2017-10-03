Майже 20 тисяч тонн боєприпасів втратила українська армія після вибухів на складах в районі Вінниці. Снаряди, які вибухали один за одним, в Україні не виробляють. Радянські запаси, звичайно, величезні, але і вони рано чи пізно закінчуються або стають непридатними, зазначають фахівці. «Донбас.Реалії» з'ясовували – на чому українським артилеристам вже доводиться економити. І чому військові об'єкти в Україні досі охороняють за радянськими стандартами. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)