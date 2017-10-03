Апеляційний суд Дніпропетровської області частково задовольнив клопотання генерал-майора Віктора Назарова, якого обвинувачують у службовому недбальстві у справі про збиття літака Іл-76 із 49 українськими військовими на борту. Розгляд справи тривав близько семи годин. Із тридцяти пунктів у клопотанні колегія суддів задовольнила лише два: у частині дослідження висновку експертизи сторони обвинувачення і висновку сторони захисту. Наступне засідання суду призначено на 30 жовтня, на ньому мають відбутися судові дебати. Ще навесні Павлоградський районний суд присудив Віктору Назарову сім років позбавлення волі. Суд першої інстанції тривав понад рік.