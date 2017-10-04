У Києві активісти партії «Національний корпус» і місцеві мешканці розгромили автозаправну станцію, яку вони вважають незаконною. На місці події на вулиці Ревуцького на масиві Позняки також сталися сутички погромників із поліцією, яка спершу намагалася перешкодити руйнуванню, та потім відступила. За повідомленнями, потерпіли кілька людей із обох сторін. Боротьба проти будівництва цієї АЗС триває вже кілька місяців. Активісти і мешканці домагалися визнання її незаконною, а тим часом вдавалися до фізичної сили для доведення своєї позиції.