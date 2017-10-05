Під будівлею Верховної Ради кількасот представників «Національного корпусу» та ВО «Свобода» проводять акцію проти ухвалення президентського законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Тим часом комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розглянув президентські законопроекти щодо державної політики стосовно Донбасу, які подані як невідкладні, а також альтернативний проект закону групи народних депутатів. Законопроект про реінтеграцію Донбасу внесли на порядок денний Ради 5 жовтня.