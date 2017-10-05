Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
05 Жовтень 2017, Київ 13:15
Відео

Під Радою мітингують проти ухвалення законопроекту стосовно Донбасу (відео)

Під Радою мітингують проти ухвалення законопроекту стосовно Донбасу (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:46
0:00:00 /0:00:46
ЗАВАНТАЖИТИ

Під будівлею Верховної Ради кількасот представників «Національного корпусу» та ВО «Свобода» проводять акцію проти ухвалення президентського законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Тим часом комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розглянув президентські законопроекти щодо державної політики стосовно Донбасу, які подані як невідкладні, а також альтернативний проект закону групи народних депутатів. Законопроект про реінтеграцію Донбасу внесли на порядок денний Ради 5 жовтня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG