Суперечливе минуле нового військового прокурора сил АТО. Олег Ціцак – підполковник юстиції із Закарпаття, зовсім нещодавно очолив військову прокуратуру, зона відповідальності якої поширюється на Донецьку та Луганську області. В армії не служив ні дня, керував автомобілем в нетверезому стані – і це далеко не всі сторінки з його біографії, які викликають питання. У чому ще звинувачують військового прокурора адвокати із Закарпаття? Звідки у нього будинок площею майже 500 квадратних метрів ? І що пов'язує військового прокурора Ціцака з народним депутатом Балогою? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)