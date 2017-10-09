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09 Жовтень 2017, Київ 18:00
Відео

Новий військовий прокурор сил АТО Ціцак. Скандали і розкіш (відео)

Новий військовий прокурор сил АТО Ціцак. Скандали і розкіш (відео)
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Суперечливе минуле нового військового прокурора сил АТО. Олег Ціцак – підполковник юстиції із Закарпаття, зовсім нещодавно очолив військову прокуратуру, зона відповідальності якої поширюється на Донецьку та Луганську області. В армії не служив ні дня, керував автомобілем в нетверезому стані – і це далеко не всі сторінки з його біографії, які викликають питання. У чому ще звинувачують військового прокурора адвокати із Закарпаття? Звідки у нього будинок площею майже 500 квадратних метрів ? І що пов'язує військового прокурора Ціцака з народним депутатом Балогою? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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