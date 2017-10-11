Президент України Петро Порошенко очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту». Про це він зазначив, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Стасбурзі. 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту». Окрім того, Порошенко згадав і про боротьбу за звільнення українських політичних в'язнів у Росії та Криму – Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших. (Відео Адміністрації президента)