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11 Жовтень 2017, Київ 19:36
Відео

Порошенко про політичних в'язнів та «мовне питання» в ПАРЄ (відео)

Порошенко про політичних в'язнів та «мовне питання» в ПАРЄ (відео)
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Президент України Петро Порошенко очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту». Про це він зазначив, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Стасбурзі. 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту». Окрім того, Порошенко згадав і про боротьбу за звільнення українських політичних в'язнів у Росії та Криму – Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших. (Відео Адміністрації президента)

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