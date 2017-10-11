Представники ЛГБТ-спільноти провели у центрі Харкова перформанс Coming out на підтримку сексуальних меншин. На площі Конституції зібралися близько сотні людей, які виступають за дотримання прав представників ЛГБТ у суспільстві. Музиканти у щільному оточенні поліцейських та нацгвардійців виконали українські та зарубіжні пісні. Акції передувало повідомлення від невідомого про замінування будівлі історичного музею, біля якого мала відбутися акція. Через що подія розпочалася із запізненням майже на годину.