У четвер під стіни посольства Чехії в Україні активісти «Національного корпусу» привели живого козла. Як пояснюють представники організації: це – своєрідний протест проти слів президента Чехії Мілоша Земана. Чеський керівник під час виступу 10 жовтня на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі заявив про необхідність прямого діалогу між Україною і Росією щодо анексованого Криму, який, на його «приватну думку», міг би «вести до компенсації на користь України». Тим часом активісти зазначають, що не згодні з такою позицією чеського лідера, втім, Чехію й чеський народ називають «братнім народом». Також активісти передали посольству в Україні ветеринарний паспорт тварини. У посольстві відповіли, що прозвітували керівництву, зокрема чеському урядові, і додали, що для них це – позаштатна і незнайома ситуація.