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16 Жовтень 2017, Київ 18:17
Відео

Понад сто одеситів вийшло на марш проти рабства (відео)

Понад сто одеситів вийшло на марш проти рабства (відео)
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В Одесі до щорічної міжнародної акції #Walkforfreedom долучилося понад сто активістів. Головна мета акції – нагадати суспільству про проблему торгівлі людьми і наблизити свободу для всіх тих, хто потерпає від рабства. Ініціатором міжнародної акції стала організація А21, в Одесі до маршу приєдналися громадська організація «Віра, Надія, Любов», благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» та інші. Активісти пройшли центральними вулицями міста в мовчанні. На їхніх обличчях були пов'язані шарфи із іменами постраждалих від рабства.

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