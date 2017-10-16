В Одесі до щорічної міжнародної акції #Walkforfreedom долучилося понад сто активістів. Головна мета акції – нагадати суспільству про проблему торгівлі людьми і наблизити свободу для всіх тих, хто потерпає від рабства. Ініціатором міжнародної акції стала організація А21, в Одесі до маршу приєдналися громадська організація «Віра, Надія, Любов», благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» та інші. Активісти пройшли центральними вулицями міста в мовчанні. На їхніх обличчях були пов'язані шарфи із іменами постраждалих від рабства.