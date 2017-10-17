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17 Жовтень 2017, Київ 15:17
Відео

Заручники труби: скільки українці платитимуть за опалення у новому сезоні? (відео)

Заручники труби: скільки українці платитимуть за опалення у новому сезоні? (відео)
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0:07:06
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Про це не говорять і не пишуть в платіжках, але близько 18% від вартості опалення складають втрати мережі. Якщо за тепло нарахували, наприклад, тисячу гривень, 180 з них просто вилітають у повітря. В прямому сенсі. І це тільки втрати при транспортуванні від котельні до будинку. Далі – гірше: вже із самого будинку далеко не все потрапляє безпосередньо в оселі. Адже 70% житла в Україні вважається застарілим, а значить – не енергоефективним. Журналісти програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») вирішили дослідити, куди «тікає» тепло з осель українців та як можна його там затримати.

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