Про це не говорять і не пишуть в платіжках, але близько 18% від вартості опалення складають втрати мережі. Якщо за тепло нарахували, наприклад, тисячу гривень, 180 з них просто вилітають у повітря. В прямому сенсі. І це тільки втрати при транспортуванні від котельні до будинку. Далі – гірше: вже із самого будинку далеко не все потрапляє безпосередньо в оселі. Адже 70% житла в Україні вважається застарілим, а значить – не енергоефективним. Журналісти програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») вирішили дослідити, куди «тікає» тепло з осель українців та як можна його там затримати.