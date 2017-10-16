Морський торговельний порт «Южний» вже є найглибшим у Чорному морі, а після завершення робіт він лише остаточно затвердить цей статус. Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) перемогла на тендері Prozzoro, і зараз її техніка та фахівці працюють цілодобово. Китайська компанія запропонувала ціну на проведення робіт майже на 400 мільйонів гривень меншу, ніж очікували замовники. Таким чином, вартість обох проектів із днопоглиблення склала близько 1,6 мільярда гривень.