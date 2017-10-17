В Одесі активісти кількох політичних партій і громадських організацій вимагали від голови облдержадміністрації Максима Степанова підтримати вимогу про відставку міського голови Геннадія Труханова і проведення перевиборів міської ради. Організаторами акції виступили партії «Демократичний альянс», «Народний рух України», «Сила людей», ВО «Свобода» та інші. Вимагали активісти і створення антикорупційного суду, скасування недоторканності народних депутатів та зміни виборчого законодавства.