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17 Жовтень 2017, Київ 16:48
Відео

В Одесі активісти вимагали перевиборів міської ради і міського голови (відео)

В Одесі активісти вимагали перевиборів міської ради і міського голови (відео)
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В Одесі активісти кількох політичних партій і громадських організацій вимагали від голови облдержадміністрації Максима Степанова підтримати вимогу про відставку міського голови Геннадія Труханова і проведення перевиборів міської ради. Організаторами акції виступили партії «Демократичний альянс», «Народний рух України», «Сила людей», ВО «Свобода» та інші. Вимагали активісти і створення антикорупційного суду, скасування недоторканності народних депутатів та зміни виборчого законодавства.

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