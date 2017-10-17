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17 Жовтень 2017, Київ 21:19
Відео

Сутички під Верховною Радою (відео)

Сутички під Верховною Радою (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:03:50
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Унаслідок сутичок на вулиці Грушевського в Києві постраждали четверо людей – один поліцейський і троє учасників мітингу. Сутички між учасниками мітингу і силовиками відбулися на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати. Раніше, вранці, кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.

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