Через три роки після того, як село Побєда, що на Луганщині, обстріляли російські бойовики з БМ-30 «Смерч», демобілізований військовий ЗСУ Микола Ткаченко повернувся, щоби знайти останки побратима, що пропав безвісти. Під час обстрілу 3 вересня 2014 року тут загинуло 17 військових Збройних сил України, останків одного бійця не було знайдено. І хоча через суд його визнали загиблим, але бойовий побратим Микола Ткаченко звернувся по допомогу до пошуковців гуманітарної місії «Чорний тюльпан», щоби спробувати відшукати останки бійця для гідного поховання. Оглянувши територію, пошуковики прийшли до висновку, що могло бути пряме попадання, тому відразу почали відпрацьовувати воронки від російських «Смерчів». Після того, як вони дістали з величезної воронки уламки колишнього ангару та військової техніки, помітили фрагментовані частини кісток, схожі на людські. Рештки, що були знайдені пошуковиками, передали співробітникам СБУ для подальшої експертизи ДНК. (У матеріалі використано відео з приватного відеоархіву військових ЗСУ від 6 вересня 2014 року)