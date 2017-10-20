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20 Жовтень 2017, Київ 19:53
Відео

Активісти під Радою хочуть оголосити в суботу подальший план (відео)

Активісти під Радою хочуть оголосити в суботу подальший план (відео)
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Четвертий день поспіль під Верховною Радою продовжується акція протесту. Цього разу чисельність акції зменшилася, проте продовжує стояти розгорнуте наметове містечко на проїжджій частині вулиці Грушевського, а також у Маріїнському парку. Крім цього, активісти заявляють, що серед них – лише звичайні громадяни та ветерани війни на сході України, а народні депутати їх підтримують. Активісти у військовій формі зробили заяву, що в суботу збирають людей під стінами Верховної Ради та оголосять подальший план дій. Тим часом поліція закликає активістів не піддаватися на провокації та не перекривати рух автомобільного транспорту.

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