Четвертий день поспіль під Верховною Радою продовжується акція протесту. Цього разу чисельність акції зменшилася, проте продовжує стояти розгорнуте наметове містечко на проїжджій частині вулиці Грушевського, а також у Маріїнському парку. Крім цього, активісти заявляють, що серед них – лише звичайні громадяни та ветерани війни на сході України, а народні депутати їх підтримують. Активісти у військовій формі зробили заяву, що в суботу збирають людей під стінами Верховної Ради та оголосять подальший план дій. Тим часом поліція закликає активістів не піддаватися на провокації та не перекривати рух автомобільного транспорту.