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23 Жовтень 2017, Київ 18:29
Відео

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» готуються до бунту (відео)

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» готуються до бунту (відео)
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«На зупинених підприємствах вивозять обладнання, процвітають корупція і крадіжки. Доведені до відчаю люди готові вийти на вулицю з протестами» – це пряма цитата з відкритого звернення угруповання «ЛНР» про важку ситуацію в місті Алчевськ на Луганщині. Проблему тотального безробіття на окупованій території тепер визнали навіть бойовики. Але чи можливі мітинги і акції непокори там, де вже три роки терплять свавілля проросійських угруповань? Ексклюзивний матеріал журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з Алчевська і Горлівки.

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