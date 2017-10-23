«На зупинених підприємствах вивозять обладнання, процвітають корупція і крадіжки. Доведені до відчаю люди готові вийти на вулицю з протестами» – це пряма цитата з відкритого звернення угруповання «ЛНР» про важку ситуацію в місті Алчевськ на Луганщині. Проблему тотального безробіття на окупованій території тепер визнали навіть бойовики. Але чи можливі мітинги і акції непокори там, де вже три роки терплять свавілля проросійських угруповань? Ексклюзивний матеріал журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з Алчевська і Горлівки.