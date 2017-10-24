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24 Жовтень 2017, Київ 18:28
Відео

Як змінить реформа медицину в селі? (відео)

Як змінить реформа медицину в селі? (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:08:35
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370 гривень – саме стільки у 2018 році виділить держава на одного пацієнта. З ухваленням медичної реформи змінитись на краще повинна і ситуація в селах. Там мають працювати: амбулаторія, медкабінет та аптека. Заманювати лікарів «на село» будуть безкоштовним житлом, автівкою і навіть планшетом або портативними засобами діагностики. Журналісти Радіо Свобода у програмі «Завтра» (спільному проекті з телеканалом «112 Україна») на прикладі двох сіл у Житомирській та Київській областях вирішили показати, в якому стані сільська медицина сьогодні.

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